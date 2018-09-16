وزير الطاقة الروسي يبحث في موسكو مع نظيره السعودي التعاون الثنائي

عقد وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره السعودي خالد الفالح اجتماع عمل في موسكو، ناقشا خلاله الوضع الحالي للسوق، وكذلك التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء المستوى الجيد من الديناميكية في تطوير التفاعل في مسائل الطاقة.

كما ناقش الوزيران العرض والطلب في سوق النفط، مع التركيز على اتجاهات الاقتصاد الكلي والسيناريوهات المحتملة لتطور الأوضاع على المدى المتوسط.

وأكد الطرفان التزامهما بضمان الاستقرار في سوق النفط واستعدادهما للاستجابة السريعة للتغيرات في أوضاع السوق، للضمان بالتعاون مع الشركاء على استقراره في جميع الظروف.

كما أكد الجانبان عزمهما على مواصلة العمل على إنشاء هيكلية طويلة الأجل للتفاعل في إطار عمل مجموعة الدول غير العضو في منظمة أوبك، من أجل ضمان القدرة على التنبؤ والاستقرار في السوق، لمصلحة جميع المشاركين في السوق، سواء من المنتجين أو المستهلكين.

المصدر: RT