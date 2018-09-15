طهران تنوي حذف ختم الدخول من جوازات السياح

قال رئيس منظمة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيرانية علي أصغر مؤنسان، إن طهران تدرس إمكانية حذف ختم تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإيرانية من جوازات السياح الوافدين.

وأشار مؤنسان إلى الاقتراح الذي قدمته منظمة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية لحذف ختم تأشيرة الدخول من جوازات السياح الأجانب الوافدين إلى إيران.

وأضاف المسؤول الإيراني أن مباحثات أجريت مع قوى الأمن الداخلي، وهي لا تعارض الاقتراح، مؤكدا أن مسؤولي وزارة الخارجية يدرسون الاقتراح.

وأوضح مؤنسان أن جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالسائح القادم إلى البلاد تسجل في أجهزة الكومبيوتر لذا فلن تحدث أي مشكلة مع تطبيق هذا الاقتراح.

ووفقا له، فإن الإحصائيات المتعلقة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تشير إلى انخفاض في عدد السياح الإيرانيين إلى الخارج بنسبة 8.6 %، الأمر الذي يعود بفائدة اقتصادية جيدة للبلاد.

المصدر: "فارس"