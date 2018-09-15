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استثمارات أجنبية في قطاع النفط المصري بأكثر من مليار دولار

مال وأعمال

استثمارات أجنبية في قطاع النفط المصري بأكثر من مليار دولار
Reuters Essam Al Sudani
النفط والغاز في مصر
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أعلنت وزارة البترول المصرية توقيع اتفاقيتين مع شركات نفط عالمية للتنقيب عن البترول والغاز باستثمارات تتجاوز مليار دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقية الأولى وقعت "مع هيئة البترول وشركتي شل العالمية وبتروناس الماليزية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط باستثمارات بنحو مليار دولار لحفر 8 آبار جديدة في المياه العميقة".

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وأضافت أن "الاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كويت إنرجي ودوفر الكندية وروكهوبر البريطانية في منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية باستثمارات 10 ملايين دولار ومنحة توقيع مليوني دولار لحفر 4 آبار".

وقال وزير البترول المصري طارق الملا في البيان إن "قطاع البترول (استطاع) منذ يونيو 2014 وحتى الآن توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى حوالي 15 مليار دولار".

المصدر: رويترز

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