ولاية أسترالية تعلن عن مكافأة لكشف المسؤول عن إتلاف الفراولة بالإبر

أعلنت حكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية السبت، عن مكافأة مقدارها 100 ألف دولار أسترالي (71500 دولار أمريكي ) مقابل معلومات تفضي لاعتقال المسؤولين عن إتلاف فراولة بغرس إبر فيها.

وأكدت رئيسة وزراء حكومة كوينزلاند المحلية، أنستيشا باليشيه، في مؤتمر صحفي أمر الجائزة، وقالت: "يحاول البعض تخريب الصناعة لكنهم يعرضون حياة الرضع والأطفال والأسر للخطر أيضا بفعلتهم هذه".

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من جانبها قالت شرطة الولاية الأسترالية، لدينا معلومات تفيد بأن 6 علامات تجارية للفراولة ملوثة بإبر ودبابيس، ما دفع السلطات لإصدار تحذيرات تطالب الناس بتقطيع الفاكهة قبل تناولها.

وتعتبر الولاية منتجا كبيرا للفراولة ويستمر المحصول في صناعة وطنية حجمها أكثر من 130 مليون دولار أسترالي سنويا.

وسحبت مجموعة وولورث كل الفراولة التي تحمل العلامات التجارية المتضررة من متاجرها، وتراجعت أسعار الفراولة في شتى أنحاء الدولة.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي نيوز) اليوم أن أسعار الجملة انخفضت إلى 0.50 دولار أسترالي للصندوق، وهو أقل من سعر التكلفة في ولاية أستراليا الغربية حيث تزدهر الآن محاصيل الفراولة، واضطر مزارعون للتخلص من أطنان من هذه الفاكهة.

المصدر: رويترز