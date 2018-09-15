مصر .. حقيقة إصدار عملة معدنية جديدة

نفى رئيس مصلحة سك العملة المصرية عبد الرؤوف المحمدي، نية وزارة المالية إصدار عملة معدنية من فئات 5 و10 جنيهات وطرحها في السوق المصرية.

وقال المحمدي في لقاء مع "إكسترا نيوز": "كمية العملات المعدنية التي يتم سكها كل عام في تزايد مستمر، وفي السنة الأخيرة تمت مضاعفة الإنتاج عن السنة التي سبقتها"، لافتا إلى أن الطلب على العملات المعدنية يزداد في الأعياد والمناسبات.

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ولفت المسؤول إلى أن "المصلحة تهدف لتوفير العملة المعدنية من فئات 25 قرشا و50 قرشا وجنيه واحد، وتصدر العملات المعدنية والتذكارية والدروع والنياشين الخاصة برئاسة الجمهورية واللوحات المعدنية للسيارات والدراجات النارية وختم نسر الجمهورية للمصالح الحكومية".

المصدر: المصريون