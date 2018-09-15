 
مباشر

مصر .. حقيقة إصدار عملة معدنية جديدة

مال وأعمال

مصر .. حقيقة إصدار عملة معدنية جديدة
Reuters Mohamed Abd El Ghany
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksj4

نفى رئيس مصلحة سك العملة المصرية عبد الرؤوف المحمدي، نية وزارة المالية إصدار عملة معدنية من فئات 5 و10 جنيهات وطرحها في السوق المصرية.

وقال المحمدي في لقاء مع "إكسترا نيوز": "كمية العملات المعدنية التي يتم سكها كل عام في تزايد مستمر، وفي السنة الأخيرة تمت مضاعفة الإنتاج عن السنة التي سبقتها"، لافتا إلى أن الطلب على العملات المعدنية يزداد في الأعياد والمناسبات.

إقرأ المزيد
التضخم في مصر عند أدنى مستوى منذ تعويم الجنيه

ولفت المسؤول إلى أن "المصلحة تهدف لتوفير العملة المعدنية من فئات 25 قرشا و50 قرشا وجنيه واحد، وتصدر العملات المعدنية والتذكارية والدروع والنياشين الخاصة برئاسة الجمهورية واللوحات المعدنية للسيارات والدراجات النارية وختم نسر الجمهورية للمصالح الحكومية".

المصدر: المصريون

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا