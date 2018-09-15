طهران تنتقد سياسات موسكو والرياض النفطية

اتهم محافظ إيران في "أوبك"، السعودية وروسيا بـ"ارتهان" سوق النفط، في وقت يحاول فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على طهران ووقف مبيعاتها النفطية بالكامل.

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن حسين كاظم بور أردبيلي قوله: "تزعم روسيا والسعودية أنهما تسعيان لتحقيق توازن سوق النفط العالمية، ولكنهما تحاولان أخذ جزء من حصة إيران".

واعتبر المسؤول الإيراني أن "جهود ترامب لمنع وصول إيران إلى سوق الخام العالمية دفعت بروسيا والسعودية إلى ارتهان السوق".

وانتقد أردبيلي سياسيات موسكو والرياض حيال طهران، وقال إن "التاريخ سيسجل الطريقة التي عاملت السعودية وروسيا بها إيران، وترحيبهما بمقاطعة أحد أعضاء "أوبك".

كما اتهم السعودية والإمارات بأنهما "تحوّلان أوبك إلى أداة أمريكية"، محذرا من أن مثل هذه التصرفات ستضر بمصداقية المنظمة.

وتوقع أردبيلي في تصريح لوكالة "رويترز" أمس الجمعة أن تجد الولايات المتحدة صعوبة في إيقاف صادرات بلاده النفطية بالكامل لأن السوق تعاني شحا حقيقيا في المعروض ولا يستطيع المنتجون المنافسون تعويض النقص.

وتحت ضغط من ترامب لخفض أسعار النفط وافقت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها في يونيو على زيادة الإنتاج بعد أن شاركت هذه الدول في اتفاق لخفض الإنتاج استمر منذ 2017.

المصدر: رويترز