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الاتحاد الأوروبي يقرض أوكرانيا مليار يورو

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يقرض أوكرانيا مليار يورو
Reuters Valentyn Ogirenko
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أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف بشؤون اليورو فالديس دومبروفسكيس، موافقة الاتحاد الأوروبي على إقراض أوكرانيا مليار يورو لتشجيع استقرارها الاقتصادي.

وقال دومبروفسكيس عقب التوقيع على اتفاق مع السلطات الأوكرانية: "هذا البرنامج سيعالج أماكن الضعف الاقتصادي ويدعم الاستقرار الاقتصادي".

وبحسب الاتفاق سيتم منح المبلغ على شكل قروض متوسطة وطويلة المدى تهدف إلى دعم "إصلاحات رئيسية" مقابل التزام كييف بتغيير سياساتها.

المصدر: أ ف ب

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