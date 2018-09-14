الحكومة التونسية: لن نفرض ضرائب جديدة في 2019

أعلن رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة أن بلاده لن تفرض ضرائب جديدة على الأشخاص أو الشركات في موازنة 2019، لكنها ستستمر في إصلاح نظام الدعم المكلف.

وقال الشاهد في كلمة له إن بلاده لن تفرض أية ضرائب جديدة من أجل دعم النمو وزيادة جاذبية الشركات، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل إصلاح نظام الدعم، الذي يضغط على الوضع المالي للبلاد.

ورفعت الحكومة التونسية الضرائب عدة مرات خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في أعمال شغب امتدت لأسابيع في يناير الماضي.

كما رفعت تونس أسعار الوقود هذا الشهر بنحو 4%، وهي الزيادة الرابعة خلال العام الجاري. وقال مسؤولون في تونس إن تكلفة دعم الوقود هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار (542 مليون دولار) متوقعة إلى 4.3 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس من أجل خفض العجز في ميزانيتها ورفع أسعار الوقود والكهرباء.

وكان الشاهد قد تعهد في وقت سابق بالمضي قدما في قرارات لا تحظى بتأييد شعبي. وأشار إلى أن الحكومة ستنفذ العام المقبل إصلاحات تشمل الإعانات والمساهمات في الرفاه الاجتماعي.

ومن المنتظر أن يتخذ الصندوق، ومقره واشنطن، قرارا بشأن ما إذا كان سيسدد الدفعة الثانية من قرض منحه الصندوق لتونس، وقيمة الدفعة 250 مليون دولار، ضمن برنامج بقيمة 2.8 مليار دولار خلال اجتماع سيجري هذا الشهر.

المصدر: "رويترز"