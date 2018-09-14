دمشق ترفع رسوم ترانزيت الشاحنات عبر الحدود البرية

أعلنت وزارة النقل السورية رفع رسوم عبور الترانزيت البري لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية.

وأوضحت الوزارة أن قرار رفع الرسوم يعتبر "استراتيجيا نوعيا"، ويحافظ على التنافس مع المرافئ البحرية المجاورة ويهدف لتحقيق الربحية وإيرادات مناسبة للعبور البري للترانزيت العابر للأراضي السورية.

وأوضحت الوزارة أن رفع الرسوم جاء وفقا للمعادلة التالية: وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×١٠%= القيمة بالدولار، بدلا من نسبة 2% التي كانت تتمتع بها جميع المنافذ البرية والبحرية.

ووفقا لوزير النقل السوري علي حمود، فإن الغاية من قرار رفع الأسعار "لتشجيع النقل البحري وإعطاء المرافئ السورية قوة ومكانة لتصبح واجهة الترانزيت القادم من دول خارجية وتحقيق المنافسة مع الموانئ المجاورة بالإضافة إلى ميزات إضافية. وكذلك المعاملة بالمثل للسيارات العربية والأجنبية والسائقين من حيث الرسوم والفيزا".

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وأشارت الوزارة إلى أنها ألغت مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي المالية السورية والأردنية وجميع القرارات المنبثقة عنها.

ويأتي ذلك مع اقتراب إعادة فتح معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية وإنجاز الوزارة صيانة وتأهيل شبكة الطرق المركزية من الحدود مع الأردن وحتى دمشق ولبنان.

المصدر: وكالات