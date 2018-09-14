المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ نهاية 2014

قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته، اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.25% إلى 7.5% سنويا، في ظل تزايد مخاطر التضخم في البلاد.

وقال بيان صدر عن المركزي الروسي، إن "التغيرات الخارجية التي حدثت منذ اجتماع مجلس إدارة البنك السابق زادت بشكل كبير من مخاطر التضخم لذلك تقرر رفع سعر الفائدة".

وآخر مرة اتجه المركزي الروسي لرفع سعر الفائدة كان في ديسمبر 2014، حينها اتخذ هذا القرار بسبب هبوط العملة الروسية. وخلال الأشهر الماضية زادت تقلبات الروبل بسبب فرض واشنطن عقوبات جديدة من مخاطر التضخم، والذي ارتفع في أغسطس إلى 9.9% من 9.7% في يوليو.

وعن توقعات المركزي الروسي لمعدلات التضخم، توقع أن يكون المعدل خلال العام القادم في حدود 5% - 5.5%، على أن ينخفض في 2020 إلى 4%.

كما أبقى المركزي على توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري، حيث كان قد توقع أن ينمو حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2018 في حدود 1.5% - 2%.

وارتفعت قيمة العملة الروسية بعد صدور القرار في سوق العملات، وسجل سعر صرف الدولار بحلول الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، 67.54 روبل، متراجعا 69 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك)، كذلك تراجع اليورو بواقع 69 كوبيك، إلى 79.08 روبل، وفقا لبيانات "بورصة موسكو".

المصدر: "نوفوستي"