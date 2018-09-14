أردوغان إلى الولايات المتحدة.. فهل يلتقي ترامب؟

ينظم مجلس الأعمال التركي الأمريكي في نيويورك الشهر الجاري مؤتمرا للاستثمار، سيجمع المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين في الشركات التركية مع المستثمرين الأجانب.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليجتمع مع قرابة 400 مستثمر، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الصناديق الكبيرة، واللاعبين المهمين في العالم المالي وممثلي البنوك الاستثمارية.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، في تقرير نشرته في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن الرئيس التركي سيرافقه كل من وزير المالية بيرات البيرق، ووزير التجارة روهسار بيكجان.

ولم تكشف الصحيفة عما إذا كان سيلتقي الرئيس التركي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال الزيارة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترا غير مسبوق، على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برانسون الموقوف في تركيا بتهمة الإرهاب.

المصدر: وكالات