المنامة والرياض تتفقان على البدء في مشروع جسر الملك حمد

بحث وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال بن أحمد محمد، مع نظيره السعودي نبيل بن محمد العامودي خلال اجتماع عقد في المنامة، مشروع جسر الملك حمد وربط المملكتين بسكة حديد.

كما ناقش الجانبان نطاق عمل مناقصة الخدمات الاستشارية لطرح المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، والتوصية على دراسة فكرة تولي مؤسسة جسر الملك فهد طرح المناقصة قبل نهاية العام الجاري.

وحدد الجانبان فترة طرح المناقصة والتعيين بـ 6 أشهر، على أن تقيم بعد ذلك العروض المقدمة ودراستها قبل مرحلة المفاضلة والترسية.

وتأتي بعد ذلك المرحلة النهائية وهي الاتفاق على تعيين ائتلاف للشركات الاستشارية للمرحلة القادمة خلال النصف الأول من العام القادم 2019.

وجسر الملك حمد سيربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين بالإضافة إلى جسر الملك فهد القائم. وتم الإعلان عنه لأول مرة في سبتمبر 2014.

المصدر: وكالات