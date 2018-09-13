شركة سورية تطلق أول جرار زراعي مجمع بقمرة مكيفة

عرضت "شركة ملّوك التجارية" السورية في جناحها بـ "معرض دمشق الدولي" أول جرار مجمع محليا في معمل الشركة بمنطقة حسياء، وبسعر يبدأ من 5 ملايين ليرة سورية ( ما يعادل 11 ألف دولار).

ويتميز الجرار الزراعي، بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الباسط مللوك، بأنه رباعي الدفع وقدرته 70 حصانا بخاريا، إضافة إلى أنه مزود بحجرة قيادة مكيفة.

وأوضح عبد الباسط مللوك لموقع "الاقتصادي"، أن تطوير عملية تجميع الآليات في سورية ليس بالأمر السهل في الوقت الراهن، وهو مرتبط بمدى انتشار المعامل المتممة لهذه الصناعة، إضافة إلى أن تصنيع المحرك يحتاج إلى تقنيات عالية، وإلى مختصين يقومون بإعداد دراسات وأبحاث علمية.

وأضاف، إن دراسات الجدوى الاقتصادية لإنتاج المحرك تشير إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى إنتاج ضخم كما هو حاصل بالصين التي تنتج كميات هائلة من المحركات، إلى جانب أن صناعة المحركات تشهد كل يوم تقنية جديدة ربما يصعب مواكبتها وتوطينها بقصد المنافسة.

ويعتبر مللوك أن كمية الإنتاج تتأثر بعدد العاملين وسرعة الخط، وأن التحكم بكمية الانتاج تتأتى من خلال تسريع خط الإنتاج وزيادة عدد العاملين، مشيرا إلى أن 60% من خط الإنتاج يشغل آليا، فيما الـ 40% الباقي يشغل بالأيدي العاملة.

وذكر مللوك أن الإنتاج في الوقت الحاضر يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جرار سنويا، وأن الأسعار منافسة في السوق المحلية، إذ يبدأ سعر الجرار من 5 ملايين ليرة سوري، في حين السعر لجرارات مستخدمه تعود صناعتها لثمانينيات القرن الماضي يتراوح ما بين 4 -5 ملايين ليرة سورية، مع فارق أن لشركة مللوك تضمن جرارها لمدة عامين، أو 1200 ساعة عمل.

وقدمت الشركة عرضا خلال المعرض يتضمن تقسيط ثمن الجرار على دفعات وبنفس سعره نقدا، بما يشجع شراءه من قبل المزارعين.

المصدر: موقع "الاقتصادي"