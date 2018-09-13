صعود البورصة الروسية متأثرة بارتفاع الروبل

صعد مؤشر بورصة موسكو اليوم الخميس، مدعوما بارتفاع أسهم المصارف الروسية وخاصة "سبيربنك"، مع انتعاش الروبل مقابل الدولار في الأسواق.

وبحلول الساعة 16:19 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر"MICEX" للأسهم المقومة بالروبل، بنسبة 1.05% إلى 2365.3 نقطة، كما صعد مؤشر"RTS" للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 2.14% 1094.12 نقطة.

كما لقيت المؤشرات الروسية دعما من الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم، وسط حالة من الترقب قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، واجتماع بنك انجلترا المركزي.

وفي سوق العملات صعد سعر صرف العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوربية، وبلغ الدولار خلال التعاملات 68.13 روبل، بانخفاض قدره 0.90 روبل، كما تراجع اليورو بواقع 0.71 إلى 79.51 روبل.

المصدر: وكالات