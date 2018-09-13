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"أيروفلوت" تستأنف رحلاتها اليومية بين موسكو والقاهرة

مال وأعمال

Sputnik
طائرة أيروفلوت
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أعلنت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، أنها ستستأنف الرحلات الجوية اليومية إلى مصر منذ بداية جدول رحلات الشتاء نهاية أكتوبر المقبل.

وكانت "أيروفلوت" قد سيّرت في 11 أبريل 2018 أول رحلة منتظمة من مطار "شيريميتيفو" إلى العاصمة المصرية بعد انقطاع الرحلات الجوية منذ 2015،  فيما وصلت رحلة مصر للطيران الأولى بعد استئناف الرحلات إلى مطار "دوموديدوفو" من القاهرة في 12 أبريل.

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وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا في خريف 2015 بعد تحطم طائرة تابعة لشركة "كوغاليم آفيا" فوق سيناء، كانت في طريقها من شرم الشيخ إلى بطرسبرغ، وكان على متنها 217 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم بتفجير إرهابي.

المصدر: نوفوستي

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