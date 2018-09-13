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تسجيل أول مقيم في "أوف شور" جزيرة روسكي الروسية

مال وأعمال

تسجيل أول مقيم في
Sputnik
جزيرة روسكي قرب فلاديفستوك
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تم تسجيل أول المقيمين في المنطقة الإدارية الخاصة SAR في جزيرة "روسكي" قرب فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.

وقال دينيس تيخونوف رئيس مؤسسة تنمية الشرق الأقصى الروسي، إن المقيم الجديد هو، شركة "فينفجين هولدينغس" المسجلة في قبرص والتي يملكها رجل الأعمال أرتيوم أفيتيسيان.

وأضاف تيخونوف أن "الشركة هي المساهم الرئيسي في بنك فوستوشني، وهو البنك الرئيسي في الشرق الأقصى، وذلك لخلق الظروف الملائمة لاستقطاب رأس المال إلى روسيا".

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وأشار تيخونوف، إلى أن مجموعة أخرى من الشركات أبدت الاهتمام بنظام عمل "المنطقة الإدارية الخاصة" ومن المحتمل أن تنقل تسجيلها من المناطق الأجنبية إلى جزيرة روسكي.

وذكر تيخونوف، بأن المستثمر الأجنبي بعد توقيع الاتفاق على ممارسة النشاط في المنطقة الإدارية الخاصة، يجب أن يوظف استثمارات خلال نصف عام لا تقل عن 50 مليون روبل داخل المنطقة خدمة لتطوير القطاع المالي هناك.

المصدر: نوفوستي

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