النفط الإيراني قابع في الناقلات بانتظار المشترين

ذكرت وكالة "رويترز" أن ناقلتين تحملان الخام الخفيف الإيراني ترسوان قبالة سواحل الإمارات منذ نحو شهر، مع انخفاض الطلب على النفط الإيراني قبل العقوبات الأمريكية.

وأفادت عدة مصادر ملاحية، بأن الناقلتين تحملان ما إجماله نحو 2.4 مليون برميل من الخام القادم من حقل "بارس الجنوبي" الإيراني، وترسوان قبالة السواحل الإماراتية منذ أغسطس، بعدما أوقفت كوريا الجنوبية وارداتها من إيران، تزامنا مع انخفاض الطلب الصيني خلال الصيف.

كما أظهرت البيانات أن عدد السفن المحملة بالنفط الإيراني وترسو قبالة ميناء التحميل في جزيرة خرج وحقل سوروش النفطي في ارتفاع مستمر، وذلك في ظل تراجع الطلب على الخام الإيراني.

كما كشفت البيانات عن ثلاث ناقلات عملاقة قادرة على حمل مليوني برميل تنتظر منذ عشرة أيام أو أكثر لتحميل النفط الإيراني، إضافة إلى أربع ناقلات أخرى تنتظر منذ أقل من أسبوع.

المصدر: "رويترز"