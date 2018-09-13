الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد روسيا
Sputnik
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وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على تمديد عقوباته ضد أشخاص ومؤسسات في روسيا ضمن إطار الرد على موسكو لدورها في "تقويض وحدة أراضي أوكرانيا".
وقال المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الأوروبي، إن العقوبات مددت لفترة ستة أشهر أخرى أي حتى 15 مارس 2019.
وأضاف: "تتضمن الإجراءات استمرار تجميد الأصول وفرض القيود على 155 شخصا و44 مؤسسة وشركة روسية".
المصدر: نوفوستي
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