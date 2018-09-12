رجال أعمال بالكويت يوقعون في سوريا عقودا تجارية

وقع عدد من رجال الأعمال السوريين المقيمين في الكويت عقودا تصديرية تصل قيمتها إلى 700 ألف دولار لتوريد منتجات نسيجية وغذائية إلى الكويت، وذلك ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي .

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وفي تصريح لوكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم الأربعاء، أكد رئيس وفد رجال الأعمال السوريين المغتربين بالكويت، فهد الخضير، أهمية العقود لجهة إعادة فتح الأسواق الكويتية أمام المنتجات السورية وتشجيع التجار الكويتيين على تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين.

وذكر رئيس الوفد أن الحكومة السورية تبذل جهودا نشطة لتسهيل عودة رجال الأعمال السوريين المغتربين بالخارج.

ودعا الخضير رجال الأعمال السوريين في الخارج لدعم اقتصاد وطنهم الأم كل حسب طريقته، منوها بالتنظيم الجيد للمعرض.

من جهته، أكد مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولي، فارس الكرتلي، أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المغتربون السوريون في الخارج لدعم وطنهم.

وافتتحت فعاليات الدورة الـ60 لمعرض دمشق الدولي في 6 من هذا الشهر، بمشاركة عشرات الدول و1700 شركة من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: سانا