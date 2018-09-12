النفط يصعد مع زيادة القلق بشأن معروض الخام

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية واحتمال خسارة الأسواق لمعروض الخام الإيراني ما زاد المخاوف بشأن التوازن الدقيق بين الاستهلاك والإنتاج.

وبحلول الساعة 14:54 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول مزيج "برنت" عند 80.08 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.29%، مسجلا مستويات قياسية هي الأعلى منذ 22 مايو، فيما زادت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.45% إلى 70.96 دولار للبرميل.

وقال مدير أبحاث سوق النفط والغاز في مصرف "اتش أس بي سي"، جوردون جراي: "نعتقد أن العوامل الأساسية لسوق النفط تدعم على نحو متزايد أسعار الخام، على الأقل عند المستويات الحالية".

وحذر الخبير من حدوث عجز في معروض النفط ما لم يرفع منتجون آخرون مثل السعودية إنتاجهم، وقال "في حين لا نتوقع صراحة أن يرتفع برنت إلى 100 دولار للبرميل فإننا نلحظ مخاطر حقيقية بأن يحدث هذا. حقيقة أن هناك حاجة بالفعل إلى معروض أعلى بكثير من منتجين مثل السعودية".

وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات أمريكية تراجع مخزونات الخام، وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام تراجعت بواقع 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ7 من سبتمبر إلى 395.9 مليون برميل، في حين خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج البلاد من الخام في 2019.

المصدر: وكالات