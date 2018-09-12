وزير: لبنان بحاجة لعمل سياسي لتجنب الانهيار الاقتصادي

دعا وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، اليوم الأربعاء، السياسيين في لبنان لاتخاذ إجراءات ما لوقف نزيف الأزمة الاقتصادية في البلاد.

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وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال إنه "لا أحد اليوم يختلف مع الآخر بأن هناك أزمة اقتصادية حقيقية بالبلد. نحن أمام واقع مأزوم على المستوى الاقتصادي يتطلب إجراءات... نحن لا نخفي هذه الأزمة، لكن هل هذه الأزمة ستدفعنا حتما إلى السقوط؟".

وأضاف أن تدارك الوضع يتطلب التزاما سياسيا قويا وإرادة سياسية وتعاونا في كافة القطاعات.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "لا نستطيع أن نعيش حالة الترف في تأليف الحكومة نظرا للأوضاع التي بات يعرفها الجميع، خصوصا بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي".

ويعاني لبنان، الذي اعتاد المفاوضات ذات النفس الطويل في تشكيل الحكومات، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم، الذي بلغ أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017.

ويريد صندوق النقد الدولي تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان، وسيساعد تشكيل حكومة جديدة على زيادة ثقة المستثمرين في البلاد، ويمنح البرلمان اللبناني جرعة للشروع في إصلاحات طال انتظارها.

المصدر: "رويترز"