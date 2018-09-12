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زيادة ضخمة في أعداد المليونيرات في تركيا

مال وأعمال

زيادة ضخمة في أعداد المليونيرات في تركيا
Reuters
زيادة ضخمة في أعداد المليونيرات في تركيا
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كشفت بيانات مصرفية تركية عن زيادة كبيرة في أعداد المليونيرات في تركيا المقومين بالليرة، وجاء ذلك بفضل هبوط سعر صرف العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية.

وقالت بيانات مؤسسة تنظيم ومراقبة العمل المصرفي التركية، بحسب ما نقله موقع "ترك برس"، إن عدد المليونيرات في تركيا ارتفع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بواقع 27045 شخصا وبلغ 166025 شخصا.

ووفقا لتقييم المؤسسة فإن كل شخص يمتلك في حسابه المصرفي أكثر من مليون ليرة تركية، ما يعادل 155 ألف دولار، يصنف من أصحاب الملايين (المليونيرات).

وقالت المؤسسة إن إجمالي ودائع أصحاب الملايين بلغ في الفترة ما بين يناير وحتى يوليو من العام الجاري 1.078734 مليار ليرة تركية، مشيرة إلى أن معظم أموال أصحاب الملايين مودعة بالعملات الأجنبية والمعادن النفيسة.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية تراجعت قيمة العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية من 3.79 ليرة للدولار سجلتها مطلع يناير الماضي، ليتم تداولها فوق مستوى الـ6 ليرات للدولار اليوم الأربعاء.

وتسارعت وتيرة هبوط الليرة التركية بفعل الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول مصير القس الأمريكي أندرو برانسون الموقوف في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.

المصدر: وكالات

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