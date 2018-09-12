قطر تتفاوض على شراء أبقار حية من البرازيل

كشف سفير البرازيل لدى قطر، روبرتو عبد الله، عن مفاوضات لتصدير الأبقار الحية من البرازيل إلى دولة قطر، التي تتعرض إلى مقاطعة بقيادة السعودية منذ يونيو 2017.

وقال السفير في حوار مع جريدة "الشرق" القطرية بمناسبة الاحتفال بذكرى استقلال البرازيل الـ196، إن البرازيل ترغب في مساعدة قطر في المشاريع المرتبطة بإنتاج الأغذية، التي يجري تطويرها حاليا.

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كما أعرب عن أمله بأن تتمكن البرازيل من مساعدة الدوحة في التطورات الجارية في السياسة الحالية الموجهة نحو الأمن الغذائي، لامتلاك البرازيل أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، وقال السفير إن القطاع الزراعي البرازيلي مفتوح أمام الاستثمارات القطرية.

وعن حجم التعاون التجاري بين البلدين، أوضح السفير البرازيلي عبد الله أن العام الماضي اقتربت التجارة الثنائية من مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 6.2% من التجارة البرازيلية مع الدول العربية.

يذكر أن قطر نقلت عدة شحنات من الأبقار الألمانية إلى البلاد، بعد نشوب الأزمة الخليجية منتصف عام 2017، وذلك لتعزيز إمدادات الألبان.

وتسببت المقاطعة العام الماضي في حالة من الاضطراب في قطر، التي تعتمد على الواردات في سد الاحتياجات الأساسية لنحو 2.7 مليون من السكان.

المصدر: وكالات