 
مباشر
عاجل
مراسم تشييع الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في بلده غانا

روسيا توشك على الانتهاء من "قوة سيبيريا"

مال وأعمال

روسيا توشك على الانتهاء من
Gazprom
روسيا توشك على الانتهاء من "قوة سيبيريا"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kryj

كشفت شركة "غازبروم" الروسية عن قرب انتهائها من مد أنبوب الغاز "قوة سيبيريا" في الجزء الخاص بها، والذي يهدف لضخ الغاز من روسيا إلى الصين.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، فيتالي ماركيلوف، على هامش مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي: "بقي علينا مد 40 كيلومترا"، مشيرا إلى خط الأنابيب هذا سيكون واحدا من أطول الأنابيب في العالم.

ويصنف "قوة سيبيريا" كأحد أبرز المشاريع بين روسيا والصين، ويتوقع المحللون أن يسهم بأن تصبح روسيا واحدة من أكبر مزودي الغاز الطبيعي للصين، التي تشهد تزايدا في الطلب على الوقود الأزرق.

ويبلغ طول أنبوب "قوة سيبيريا" 4500 كيلومتر، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 20 مليار دولار، وستبلغ سعته التمريرية 38 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

ويأتي المشروع في إطار صفقة بقيمة 400 مليار دولار كانت قد وقعت ما بين "غازبروم" وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية "CNPC" لتوريد 38 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي من شرق سيبيريا إلى الصين لمدة 30 عاما.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا