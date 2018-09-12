روسيا توشك على الانتهاء من "قوة سيبيريا"

كشفت شركة "غازبروم" الروسية عن قرب انتهائها من مد أنبوب الغاز "قوة سيبيريا" في الجزء الخاص بها، والذي يهدف لضخ الغاز من روسيا إلى الصين.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، فيتالي ماركيلوف، على هامش مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي: "بقي علينا مد 40 كيلومترا"، مشيرا إلى خط الأنابيب هذا سيكون واحدا من أطول الأنابيب في العالم.

ويصنف "قوة سيبيريا" كأحد أبرز المشاريع بين روسيا والصين، ويتوقع المحللون أن يسهم بأن تصبح روسيا واحدة من أكبر مزودي الغاز الطبيعي للصين، التي تشهد تزايدا في الطلب على الوقود الأزرق.

ويبلغ طول أنبوب "قوة سيبيريا" 4500 كيلومتر، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 20 مليار دولار، وستبلغ سعته التمريرية 38 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

ويأتي المشروع في إطار صفقة بقيمة 400 مليار دولار كانت قد وقعت ما بين "غازبروم" وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية "CNPC" لتوريد 38 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي من شرق سيبيريا إلى الصين لمدة 30 عاما.

المصدر: وكالات