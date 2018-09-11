شراكة بين عملاق التجزئة الصيني وشركات روسية

توصلت مجموعة شركات روسية تنشط في مجال الاتصالات والإنترنت، الثلاثاء، إلى اتفاقية مع مجموعة "علي بابا" الصينية، لإنشاء شركة للتجارة الإلكترونية تعمل في روسيا ورابطة الدول المستقلة.

وأبرمت الاتفاقية بين "علي بابا" و"ميغافون"، و"مايل رو" وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، وجرى التوقيع على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد حاليا في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة "ميغافون" للاتصالات بنقل ملكية حصة تبلغ 10% في "مايل رو"، إحدى كبريات شركات الإنترنت في روسيا، إلى مجموعة "علي بابا"، مقابل الحصول على حصة نسبتها 24% في شركة "علي أكسبرس" الناشطة في روسيا.

بدورها ستنقل "مايل رو" أنشطتها للتجارة الإلكترونية إلى "علي أكسبرس" مقابل الحصول على حصة بنسبة 15%، فيما استحوذ صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي على حصة نسبتها 13% في "علي أكسبرس" مقابل الاستثمار في الشركة.

ومن المفترض أن يتم استكمال الصفقة، التي تعد الأولى من نوعها في قطاع التجزئة في روسيا، خلال الربع الأول من العام المقبل.

المصدر: "لينتا.رو"