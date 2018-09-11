تصريحات جديدة للشركة الإسبانية التي طالبت مصر تعويضا بالمليارات

أصدرت شركة يونيون فينوسا جاس (يو.إف.جي) الإسبانية، تصريحات جديدة بشأن محادثاتها مع مصر لإعادة تشغيل محطة تسييل الغاز التابعة لها في محافظة دمياط بشمال مصر "في أقرب وقت ممكن".

وتنظر الشركة في إعادة تشغيل المحطة التابعة لها في مشروع مشترك بين جاس ناتورال الإسبانية وإيني الإيطالية، حيث اضطرت لتعليق الصادرات من محطتها في دمياط عام 2012 عندما دفع نقص الغاز الحكومة المصرية إلى تحويل الإمدادات إلى السوق المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

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نتيجة لذلك رفعت يونيون فينوسا، دعوى بحق مصر في 2013 أمام غرفة التجارة الدولية لخرقها العقد، مما أدى إلى صدور حكم تحكيم دولي يلزم القاهرة بدفع نحو 2.013 مليار دولار إلى يونيون فينوسا، تعويضا عن عدم توريد كميات الغاز الطبيعي للخارج المتفق عليها مسبقا.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية من المتوقع أن تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018.

المصدر: رويترز