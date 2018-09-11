مصر تعلن عن وظيفة شاغرة بمواصفات عالمية

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة عن الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، في وسائل الإعلام المحلية والدولية، عن الحاجة لتعيين مدير تنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي" .

وأشارت وزيرة التخطيط المصري، هالة السعيد، إلى أن الحكومة تهدف بذلك الإعلان لجذب أفضل الكوادر المصرية، داخل مصر وخارجها، فيما يخص مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق، لاختيار وتعيين مدير تنفيذي ذي كفاءة عالية لصندوق مصر السيادي.

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وأضافت أن المدير التنفيذي المرتقب اختياره وتعيينه سيصبح بدوره مسؤولًا عن بناء كيان اقتصادي قادر على إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التي يعهد للصندوق بالاستثمار فيها، وذلك بهدف تعظيم قيمة تلك الأصول، إلى جانب المساهمة في جذب الاستثمارات والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية.

ويرغب صندوق مصر السيادي في تعيين مدير تنفيذي له يتمتع بخبرة عالمية طويلة في أسواق المال وعمليات بنوك الاستثمار، وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية في مختلف القطاعات، إلى جانب ضرورة أن يتمتع بخبرة في التعامل مع المؤسسات الدولية والحكومية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية