الاقتصاد التركي يظهر مؤشرات نمو قوية

سجل الاقتصاد التركي نموا بواقع 5.2%، خلال الربع الثاني من العام الحالي، رغم الضغوطات التي واجهها خلال 2018 والمتمثلة بهبوط الليرة.

وجاء بحسب بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي، حول نتائج الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من هذا العام.

وقال المعهد إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الفترة المذكورة إلى نحو 884 مليار ليرة تركية ما يعادل 137.06 مليار دولار.

وتتطابقت نسبة النمو مع توقعات خبراء اقتصاديين، والتي أشارت إلى نمو بنفس النسبة (5.2%)، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وحلت تركيا ثانية في القارة الأوروبية، من حيث نسب النمو، بعد إيرلندا التي حققت نموا بلغ 7.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

يذكر أن الليرة التركية خسرت نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وتسارعت وتيرة هبوطها بفعل الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة حول مصير القس الأمريكي أندرو برانسون الموقوف في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.

المصدر: وكالات