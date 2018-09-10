مصر.. ارتفاع التضخم السنوي في أغسطس

أفاد البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، بأن معدل التضخم الأساسي نما بنحو طفيف خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 8.83% على أساس سنوي، من 8.54% في يوليو.

وقفز معدل التضخم في مصر بعد أن حرر البنك المركزي المصري سعر صرف عملته في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن بيانات مؤشر التضخم لا تتضمن أسعار سلع مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

المصدر: "رويترز"