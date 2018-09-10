بوتين يكلف الحكومة بوضع محفزات لتنمية الشرق الأقصى الروسي

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحكومة الروسية بوضع محفزات لقطاع الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الدولة انعقد في مدينة فلاديفستوك الروسية اليوم في إطار منتدى الشرق الاقتصادي، وقال بوتين خلاله إنه "من المهم البناء وخلق حوافز لعمل الشركات القادرة على تنفيذ تطلعات الحكومة في هذه المنطقة".

كذلك أشار الرئيس الروسي إلى ضرورة تقليص الثقل البيروقراطي في الإجراءات الإدارية، ما سيساعد على تنمية منطقة الشرق الأقصى.

وخلال الاجتماع تم بحث سبل تنمية منطقة الشرق الأقصى، حيث تم تحديد مراكز النمو الاقتصادي في هذه المنطقة، لتنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية الاجتماعية في هذه المراكز بحلول عام 2020، حيث تم تخصيص أكثر من 50 مليار روبل (نحو 716 مليون دولار).

وطالب الرئيس الروسي السلطات المحلية في منطقة الشرق الأقصى الروسي بإعطاء الأولوية لتطوير المناطق في محيط الموانئ، كما كلف الحكومة بوضع تدابير لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

يشار إلى أن فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي ستنطلق غدا الثلاثاء في مدينة فلاديفستوك وستستمر حتى يوم الخميس، حيث سيتم خلال المنتدى طرح مجموعة من المشروعات الواعدة في المنطقة للمستثمرين الأجانب.

المصدر: "نوفوستي"