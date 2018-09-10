ملايين الدولارات التركية لتطوير حقول نفط سودانية

قال مسؤول تركي إن بلاده رصدت 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج في حقول نفط سودانية.

وأعلن نائب وزير التجارة التركي، فاتح متين، أمس الأحد، عن بداية الاستثمار التركي في مجال النفط، لتطوير الإنتاج في مربعي "17 و2B" الواقعين جنوب وغرب كردفان، وسط السودان، بعد اكتمال الدراسات الفنية.

وجاء ذلك، في بيان لوزارة النفط السودانية، عقب لقاء جمع نائب وزير التجارة التركي بوزير النفط السوداني، أزهري عبد القادر، في الخرطوم.

وأعلن عبد القادر عن جاهزية بلاده للبدء الفوري في تنفيذ استثمارات، بمجال زيادة الإنتاج النفطي، وتطوير الحقول، وتمويل توريد المشتقات النفطية وبناء مصفاة بورتسودان.

ويزور متين الخرطوم رفقة وفد يضم 40 من رجال الأعمال الأتراك، لبحث الفرص الاستثمارية في السودان، دون تحديد مدة الزيارة.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السودانية، عن وضع خارطة طريق لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بينها وبين تركيا، عقب لقاء جمع المسؤول التركي، مع وزراء سودانيين.

المصدر: الأناضول