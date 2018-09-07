رئيس مجلس الأعمال الروسي السوري يكشف عن مهماته الأولوية

قال رئيس مجلس الأعمال الروسي السوري، لؤي يوسف إن من أهم المسائل التي تقع على عاتق المجلس تقديم ضمانات أن يجد رجال الأعمال الروس شركاء لهم في سوريا.

وفي مقابلة مع قناة RT، جرت على هامش منتدى الأعمال الروسي السوري بدمشق، أشار رئيس المجلس أن مهمته الأخرى تتلخص في تمكين دخول رجال الأعمال السوريين من الحصول على أي مساعدة لوجيستية وقانونية من شأنها تسهيل دخولهم إلى السوق الروسية.

كما ذكر يوسف أن المجلس يعتبر منصة للحوار بين الطرفين، علاوة على أنه يدعم المشاريع الاقتصادية ذات الأولوية بالنسبة إلى البلدين، كالمشاريع السياحية، إضافة إلى اهتمامه بتوسيع وتطوير وسائل النقل البحري والجوي والبري لتسهيل التبادل التجاري بين روسيا وسوريا.

المصدر: RT