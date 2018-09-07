معيط لـ RT: نعول على الإصلاح الاقتصادي من أجل النمو والاستثمارات وفرص العمل
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قال وزير الاقتصاد المصري محمد معيط في حديث خاص لـ RT إن مصر تعول على أن يفضي الإصلاح الاقتصادي للنمو وتعاظم الاستثمارات وفرص العمل وعوائد الدولة.
وأضاف الوزير أنه لا بد من تحقيق نمو الاقتصاد بشكل يسمح بتوظيف 700-900 ألف شاب في سوق العمل سنويا، وأنه لأخذ العلم لم تتم زيادة ضريبة القيمة المضافة منذ يوليو 2017 ونأمل أن تبقى ثابتة عند مستوى 14%.
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