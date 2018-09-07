 
مباشر
عاجل
دي ميستورا: على دول الخليج استغلال نفوذها بين المعارضة المسلحة لافصالها عن الإرهابيين

مصر توقع اتفاقية بمليارات الدولارات لتغطية احتياجات مواطنيها

مال وأعمال

مصر توقع اتفاقية بمليارات الدولارات لتغطية احتياجات مواطنيها
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kr8r

شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر، توقيع الاتفاق التنفيذي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهيئة السلع التموينية، المصرية بقيمة مليار دولار.

ووقعت الاتفاقية بين وزارة الاستثمار المصرية والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار لدعم توفير سلع أساسية للمواطنين.

إقرأ المزيد
أموال مصر تطلب من البنك الدولي دعمها بمليار دولار

وأكدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أنها ستدعم مصر من أجل مزيد من التنمية، وإبرام خمس اتفاقيات إطارية مع الحكومة ممثلة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمبلغ إجمالي قدره 9.2 مليار دولار أمريكي.

ودعمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) منذ إنشائها في عام 2008 وحتى أغسطس 2018، مصر بنحو 7.274 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى السلع الغذائية وغيرها من المنتجات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. مجلس الأمن يبحث معركة إدلب المرتقبة..