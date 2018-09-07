سرقة بيانات عملاء الخطوط الجوية البريطانية

أفادت الخطوط الجوية البريطانية، بأنها تجري تحقيقا في سرقة بيانات شخصية ومالية للمئات من عملائها، الذين استخدموا موقع الإنترنت الخاص بالشركة لحجز تذاكرهم خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت الخطوط الجوية البريطانية، أنه تم اختراق بيانات حوالي 380 ألف بطاقة دفع خلال الفترة ما بين الـ21 من أغسطس والـ5 من سبتمبر الجاري للعملاء، الذين استخدموا موقع الإنترنت الخاص بالشركة، أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها لإجراء عملية الحجز.

We are investigating the theft of customer data from our website and our mobile app, as a matter of urgency. For more information, please click the following link:https://t.co/2dMgjw1p4r — British Airways (@British_Airways) September 6, 2018

وذكرت الشركة البريطانية، في بيان، أنها أبلغت الشرطة والسلطات المعنية بالحادث، وتواصلت مع العملاء المتضررين منه.

ودعت الشركة العملاء، الذين يمكن أن يكونوا قد تضرروا من العملية، إلى الاتصال ببنوكهم ومصدري بطاقات الائتمان الخاصة بهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموالهم.

كما أعربت الشركة عن أسفها للحادثة، وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بريتش أيروايز"، ألكس كروز، في بيان "نأسف بشدة للاضطراب الذي سببه هذا النشاط المجرم. نحن نتعامل مع حماية بيانات عملائنا بجدية بالغة".

المصدر: وكالات