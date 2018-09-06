روسيا تعزز مواقعها في سوق الغاز الآسيوية

وقعت روسيا وفيتنام، اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إمدادات الغاز الطبيعي المسال وتطوير توليد الطاقة الغازية، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

وجاء التوقيع على هامش زيارة رئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي، نجوين فو ترونج، إلى روسيا، والتي التقى خلالها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وتربط فيتنام بروسيا علاقات جيدة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي، بحسب بيانات موقع "ITC Trade"، قرابة 5.2 مليار دولار.

المصدر: وكالات