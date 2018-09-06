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شركة إماراتية تطور حقول نفط في روسيا

مال وأعمال

شركة إماراتية تطور حقول نفط في روسيا
Reuters
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أعلن صندوق "مبادلة" الإماراتي عن إطلاق مشروع استثماري مشترك مع عملاق الغاز الروسي "غازبروم" لتطوير حقول نفط في روسيا، التي تمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز.

وقال الصندوق في بيان نشره اليوم الخميس على صفحته في "تويتر" إن "مبادلة للبترول"، وهي شركة تابعة للصندوق الإماراتي، أطلقت مشروعا استثماريا مشتركا مع "غازبروم" لتطوير حقول نفط في سيبيريا الغربية.

وأضاف البيان أن هذا الاستثمار يعد "خطوة هامة ضمن استراتيجية توسع نشاط الصندوق على المدى الطويل، ويرسخ حضورنا في روسيا".

يتبع.. 

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