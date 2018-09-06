شركة إماراتية تطور حقول نفط في روسيا

أعلن صندوق "مبادلة" الإماراتي عن إطلاق مشروع استثماري مشترك مع عملاق الغاز الروسي "غازبروم" لتطوير حقول نفط في روسيا، التي تمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز.

وقال الصندوق في بيان نشره اليوم الخميس على صفحته في "تويتر" إن "مبادلة للبترول"، وهي شركة تابعة للصندوق الإماراتي، أطلقت مشروعا استثماريا مشتركا مع "غازبروم" لتطوير حقول نفط في سيبيريا الغربية.

أعلنت شركتنا التابعة، #مبادلة_للبترول و@rdif_press عن إطلاق مشروع استثماري مشترك مع الشركة الروسية #غاز_بروم لتطوير حقول النفط في منطقة سيبيريا الغربية. يشكل هذا الاستثمار خطوة هامة ضمن استراتيجية توسعنا على المدى الطويل ويرسخ حضورنا في روسيا. pic.twitter.com/i8gIGyGnLk — Mubadala (@Mubadala) September 6, 2018

وأضاف البيان أن هذا الاستثمار يعد "خطوة هامة ضمن استراتيجية توسع نشاط الصندوق على المدى الطويل، ويرسخ حضورنا في روسيا".

يتبع..