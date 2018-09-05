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دمشق تكشف عن مبالغ إصلاح البنية التحتية ومنازل المتضررين

مال وأعمال

دمشق تكشف عن مبالغ إصلاح البنية التحتية ومنازل المتضررين
Reuters Omar Sanadiki
مقاتل من الجيش السوري يرفع علم بلاده في جامع حلب الكبير بعد تحرير المدينة من المسلحين عام 2016
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أعلنت السلطات السورية أنها أنفقت ما لا يقل عن 240 مليار ليرة، ما يقارب 466 مليون دولار أمريكي، لإصلاح المباني السكنية والبنية التحتية المتضررة في البلاد.

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وقال ممثل لجنة التنسيق الوزارية السورية، معتز قطام، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في اجتماع لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، إن المبلغ العام للتكاليف التي أنفقتها لجنة التنسيق لإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا وصل لحوالي 120 مليار ليرة سورية.

وأشار قطام إلى أنه تم بالإضافة إلى ذلك تخصيص أكثر من 20 مليار ليرة للمواطنين كتعويضات بهدف الإسهام في إصلاح منازلهم و100 مليار ليرة لترميم البنية التحتية المتضررة بسبب الحرب.

وكثفت الحكومة السورية في الأشهر الأخيرة، بالتعاون مع روسيا، العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ووجهت دعوات عدة إليهم للعودة إلى البلاد.

وقالت سلطات البلاد مرارا في الآونة الأخيرة إن مهمتها الأساسية تكمن حاليا في إعادة إعمار سوريا وإصلاح البنية التحتية والمنازل المدمرة خلال الحرب وضمان الظروف الملائمة لعودة اللاجئين. 

وبحسب معطيات أصدرتها جهات رسمية مختلفة في وقت سابق فر من سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011 حوالي 7 ملايين شخص. 

المصدر: وكالات

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