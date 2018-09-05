زيارة السيسي تفتح بوابة مصر أمام الصادرات الأوزبكية

تفتح زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أوزبكستان آفاقا جديدة أمام تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ولاسيما بعد الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة خلالها.

وذكر مراسل "سبوتنيك" أن أوزبكستان تعتزم تصدير المنتجات الكهربائية والهندسية والبتروكيماوية إلى مصر، إضافة للأثاث والرخام والجلود ومنتجات البلاستيك، بموجب الاتفاقات التي توصلها إليها الرئيس المصري مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرزاييف اليوم الأربعاء، حيث أشار ميرزاييف إلى وجود فرصة كبيرة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

The President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev and the President of the Arab Republic of Egypt Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil el-Sisi held negotiations in a narrow format, at Kuksaroy residence. pic.twitter.com/wgMZMHORHa — Shavkat Mirziyoyev's Press-service (@president_uz) September 5, 2018

Abdel Fattah el-Sisi arrived in Tashkent pic.twitter.com/wne8IIPix4 — Shavkat Mirziyoyev's Press-service (@president_uz) September 4, 2018

ووقع الجانبان، بحضور السيسي وميرزاييف، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة لتعزيز التعاون بين وزارتي خارجية البلدين، والعلاقات الاستثمارية، ومنع الازدواج والتهرب الضريبي.

وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.

وتشمل الصادرات المصرية إلى أوزبكستان الأدوية، والعطور، والمواد الغذائية، وتسعى مصر إلى زيادة صادراتها من المحاصيل الزراعية والمنتجات الكيماوية التي تحتاجها السوق الأوزبكية.

وتحتل أوزبكستان المرتبة الـ111، في السوق المصرية من حيث حجم استثماراتها، بحضور 13 شركة أوزبكية وبرأسمال قدره 670 ألف دولار.

المصدر: وكالات