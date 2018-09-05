انتكاسة جديدة للريال الإيراني

يواصل الريال الإيراني هبوطه مقابل الدولار، حيث انخفض الأربعاء إلى مستويات قياسية جديدة، إثر الوضع الاقتصادي الصعب، وتداعيات العقوبات الأمريكية.

وتراجعت العملة الإيرانية اليوم الأربعاء في السوق السوداء إلى نحو 146 ألف ريال للدولار، وفقا لموقع "بونباست كوم".

وذكر الموقع، المتخصص برصد أسعار الصرف في السوق غير الرسمية، أنه جرى عرض الدولار بسعر 146.5 ألف ريال، مقارنة مع نحو 138 ألف ريال يوم الثلاثاء.

وتشهد العملة الإيرانية هبوطا منذ شهور في ظل الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الطلب على الدولار، بعد إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران.

المصدر: وكالات