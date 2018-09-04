3 سياح روس يتعرضون لسرقة هوليوودية بمليون يورو

تعرض ثلاثة سياح روس لدى خروجهم من مطار "لو بورجيه" في باريس لعملية سطو متقنة، فقدوا خلالها مقتنيات بقيمة مليون يورو.

ونقلت وكالة "نوفوستي"، اليوم الثلاثاء عن وسائل إعلام فرنسية، أنه لدى خروج المواطنين الروس تمت سرقة 3 حقائب وهواتف نقالة وحقيبة يد.

وتقدر قيمة المسروقات، بما في ذلك الملابس الفاخرة والمجوهرات، بحوالي المليون يورو.

وتمت عملية السرقة مساء أمس الاثنين في تمام الساعة 22:30 بالتوقيت الفرنسي، حيث اعترض مقنعون سيارة الأجرة، التي كانت تقل المواطنين الروس، وقاموا بسرقة أغراضهم وموبايل سائق سيارة الأجرة.

ووفقا للمعلومات الأولية فإن إحدى الحقائب كانت تحتوي على ألماس بقيمة نصف مليون يورو، وقام الضحايا، الذين لم يكشف عن أسمائهم بعد، بإبلاغ الشرطة على الفور.

وهذه ليست الحادثة الأولى التي يتعرض لها مسافرون للسرقة لدى خروجهم من مطار "لو بورجيه"، الذي يبعد نحو 12 كيلومترا شمالي شرق العاصمة باريس.

المصدر: "نوفوستي"