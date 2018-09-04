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العملة الإيرانية تواصل نزيفها

مال وأعمال

العملة الإيرانية تواصل نزيفها
Reuters
العملة الإيرانية تواصل نزيفها
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واصلت العملة الإيرانية تسجيل خسائرها مقابل الدولار، في ظل  تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وإعادة الولايات المتحدة فرض عقوباتها بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وذكرت وكالة "فارس" للأنباء أن الدولار بلغ في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 134.5 ألف ريال، بعد أن كان أمس الاثنين عند 128 ألف ريال.

وشهدت العملة الإيرانية تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وزيادة الطلب على الدولار من قبل الإيرانيين، الذين يخشون أن تؤثر العقوبات الأمريكية على صادرات طهران من النفط والسلع الإيرانية.

المصدر: وكالات

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