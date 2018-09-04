الأرجنتين تغلق نصف الوزارات لمكافحة تدهور عملتها

كشفت الحكومة الأرجنتينية عن حزمة إجراءات لمكافحة تدهور العملة الوطنية، والتي هوت منذ مطلع العام الجاري بأكثر من 50%، وفقا لحسابات وكالة "بلومبرغ".

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، أمس الاثنين، عن مجموعة من إجراءات التقشف، قبل يوم من اجتماع مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي، وذلك في محاولة للإفراج عن شريحة جديدة من خطة إنقاذ تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.

وتتضمن الإجراءات الجديدة رفع قيمة الضريبة المفروضة على صادرات بعض الحبوب والمنتجات، بالإضافة إلى إلغاء "نحو نصف" وزارات الحكومة، وفقا لما نقلته "CNN Money".

وعلى صعيد التداولات، أنهت العملة الأرجنتينية تعاملات الجلسة السابقة عند 38.4861 بيزو للدولار، مقابل 36.88 بيزو للدولار، سجلتها في نهاية الجلسة التي قبلها.

المصدر: وكالات