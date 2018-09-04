صعود الخام الأمريكي تحت تهديد الإعصار

ارتفعت أسعار الخام الأمريكي اليوم الثلاثاء متخطية حاجز الـ70 دولارا للبرميل، بعد إخلاء منصتين للإنتاج في خليج المكسيك تحسبا لإعصار قد يأتي على المنطقة.

وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينيتش، سجل خام غرب تكساس الوسيط 70.25 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 0.6% عن آخر تسوية، خلافا لمزيج "برنت"، الذي تراجع بواقع 6 سنتات عن سعر الإغلاق يوم الاثنين وسجل 78.09 دولار للبرميل.

وقالت شركة "أناداركو بتروليوم" أمس الاثنين، إنها أخلت منصتين في شمال خليج المكسيك، وأوقفت الإنتاج منهما قبل اقتراب العاصفة المدارية جوردون، التي من المتوقع أن تتحول إلى إعصار عند الساحل.

من جهة أخرى قال متعاملون إن "برنت" يتعرض للضغوط جراء الاضطراب في الأسواق الناشئة وقوة الدولار، التي تجعل واردات الخام للدول التي تستعمل عملات أخرى أغلى كلفة.

المصدر: "رويترز"