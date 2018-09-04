لا غنى لواشنطن عن محركات الصواريخ الروسية رغم العقوبات

وقعت شركة "إينرغو ماش" الروسية عقدا مع شركةOrbital ATK الأمريكية، لتوريد الجانب الروسي 4 محركات صاروخية إضافية من طراز RD-181 للصواريخ الأمريكية الفضائية Antares.

وقالت صحيفة "كوميرسانت"، إن العقد سينفذ قبل نهاية 2021 وهو غاية في الأهمية بالنسبة للشركة الروسية، لأن الولايات المتحدة تبقى السوق الوحيدة للمحركات من هذه الفئة.

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وقال رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين للصحيفة، إن روسيا لا تنوي قطع "التعاون المفيد للطرفين" مع الولايات المتحدة، رغم الخلافات السياسية بين البلدين.

وأضاف: "رغم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها الشركة الأمريكية من الكونغرس والنخبة الأمريكية، تم توقيع العقد وذلك لعدم وجود بديل حتى الآن عن مثل هذه المحركات".

ومن جانبه قال رئيس شركة "إينيرغو ماش" لصناعة المحركات الصاروخية إيغور أربوزوف، إن المباحثات تجرى مع الصين وبعض الدول الأخرى كالأرجنتين والبرازيل والهند، حول تزويدها بهذه المحركات.

يذكر أن أول اتفاق بين الجانبين الروسي والأمريكي لتوريد 101 محرك من نوع RD-180 إلى الولايات المتحدة، تم عام 1997 بقيمة مليار دولار، وسينتهي عام 2020.

وأبرم آخر اتفاق بين مؤسسة "إينيرغيا" الروسية والجانب الأمريكي في نهاية يوليو الماضي، لتوريد ستة محركات من هذا النوع بحلول 2020.

وهذه الصواريخ مخصصة لنقل حمولة تصل إلى 8 أطنان، وتستخدم بشكل رئيسي لنقل الحمولات إلى محطة الفضاء الدولية.

المصدر: news.mail