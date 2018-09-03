السعودية تنفي فرضها رسوما على التحويلات النقدية للأجانب

نفت وزارة المالية في السعودية نيتها فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة.

وقالت المالية في بيان لها: "تنفي الوزارة اعتمادها مقترحا يقضي بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب".

وأضاف، "تؤكد الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية".

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وأشارت المالية إلى أن "الجهود المبذولة" من أجل الإسهام في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

وسبق لوزارة المالية في يناير عام 2017، أن نفت وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.

المصدر: الرياض