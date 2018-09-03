الطراونة لـ "RT": قانون ضريبة الدخل مطلب البنك الدولي

قال رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، إن انجاز قانون ضريبة الدخل مطلب من البنك الدولي بالرغم من أن القانون لقي معارضة في عهد الحكومة السابقة وأودى بحكومات أخرى قبلها.

وأضاف الطراونة خلال حوار أجرته معه مراسلتنا في عمان، إن الأردن دخل في برنامج تصحيح اقتصادي منذ سنوات وبالتالي لابد أن تكون هنالك ضغوط حتى تبقى صورة الأردن النقدية جلية وواضحة وجاذبة لعمليات الدعم.

وتابع: عندما نتحدث عن لجان تفتيش تأتي للأردن ولا تجد أي احراز للتقدم في برنامج التصحيح الاقتصادي، فهذا سيشكل أعباء إضافية على المملكة وصعوبة في الاقتراض.

وحث الطراونة " الأشقاء والأصدقاء" على تقديم المساعدة للأردن وأن "لا يقفوا منتظرين أن هنالك شيء من الخيال سيحدث في الفترة القادمة"، معتبرا أن "الأردن ركيزة اقتصادية وسياسية وأمنية لجميع الأقطار العربية، وعندما يترك لوحده منفردا في بحر من الظلمات، سيدفع الجميع الثمن بشكل ما أو بآخر".

المصدر: RT