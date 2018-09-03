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تركيا بصدد بدء الحفر في حقل للنفط والغاز بشرقي المتوسط

مال وأعمال

تركيا بصدد بدء الحفر في حقل للنفط والغاز بشرقي المتوسط
AFP OZAN KOSE
صورة من الأرشيف
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا قد تبدأ بالحفر للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط هذا الخريف.

وقال الوزير التركي، اليوم الاثنين: "اتخذنا كل الإجراءات الضرورية ونحن قد نبدأ بالحفر. وتواصل وزارة الطاقة الإجراءات التحضيرية، والحفر قد يبدأ في الخريف".

وأكد جاويش أوغلو أن تركيا ستتخذ كل الإجراءات لحماية المياه الإقليمية والجرف القاري لـ "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا، والتي تعترف بها أنقرة.

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وتجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك خلافات بين تركيا وقبرص بشأن الحقوق في استثمار الموارد الطبيعية في مياه شرقي المتوسط. وحذرت تركيا حكومة قبرص من اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب في هذا الخصوص.

وفي يوليو الماضي، كان وزير الطاقة والموارد الطبيعية آنذاك بيرات ألبيرق أن تركيا تخطط لبدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط في الربع الأخير من العام الحالي.

المصدر: وكالات

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