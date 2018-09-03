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توقيع اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر الثلاثاء

مال وأعمال

توقيع اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر الثلاثاء
AFP TURKISH PRIME MINISTER PRESS OFFICE / KAYHAN OZER
صورة من الأرشيف
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أفادت صحيفة "يني شفق" التركية بأن وزير التجارة التركي روهصار بكجان سيلتقي غدا الثلاثاء نظيره القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني لتوقيع اتفاقية الشراكة بين البلدين.

وذكرت الصحيفة أن اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين تهدف إلى تقليص عجز الميزانية التركية وضمان استمرار تدفق الاستثمارات القطرية إلى تركيا.

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كما تهدف الاتفاقية إلى تحرير التجارة بين البلدين وتخفيض سعر المشتقات النفطية والغاز. وتشمل الاتفاقية كذلك قطاع الاتصالات والخدمات المالية.

ويشار إلى أن حجم الصادرات القطرية إلى تركيا خلال الأشهر السبعة الأخيرة من العام الحالي بلغ 611 مليون دولار، وحجم الاستيراد من تركيا 195 مليون دولار.

وحتى الآن يعمل المقاولون الأتراك على تنفيذ 137 مشروعا في قطر، تبلغ قيمتها الإجمالية 14.8 مليار دولار.

المصدر: صحيفة "يني شفق" التركية

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