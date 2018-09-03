الريال الإيراني ينهار في السوق السوداء

هوى الريال الإيراني مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم الاثنين، إلى مستويات قياسية تاريخية، بفعل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وإعادة واشنطن فرض عقوباتها على طهران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن موقع "Bonbast"، الذي يتابع السوق غير الرسمية في إيران، أن سعر صرف الدولار بلغ اليوم الاثنين 128 ألف ريال، مقابل 117.5 ألف ريال سجلها يوم أمس.

وشهدت العملة الإيرانية تراجعا خلال الأشهر الماضية بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وزيادة الطلب على الدولار من قبل الإيرانيين، الذين يخشون أن تؤثر العقوبات الأمريكية على صادرات البلاد من النفط وغيرها من السلع.

المصدر: "رويترز"